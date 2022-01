Advertising

MarcheEuropa : RT @europainitalia: ??@MariluCasini è la divulgatrice scientifica e ricercatrice più conosciuta dei social??Dopo aver partecipato a @FDellasc… - fisco24_info : Borsa: Europa debole, indici Usa contrastati, Milano -2,2%: Pesa l'allarme inflazione, giù auto, microchip e sideru… - CorriereQ : Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5% - CorriereQ : Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5% - fisco24_info : Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5%: Indici sotto pressione con calo greggio e balzo mater… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Si confermano in rosso le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones in parità e Nasdaq - 0,9%), mentre la spia rossa dell'inflazione spaventa gli investitori. Inla peggiore è Francoforte ( - 2,42%), preceduta da Milano ( - 2,2%), Parigi ( - 1,83%), Madrid ( - 1,6%) e Londra ( - 1,3%). Si assesta a 135,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il ...A differenze degli Usa o dell', dobbiamo continuare con una posizione di politica monetaria estremamente accomodante per ora. Insomma l'inflazione non ci spaventa". Cop 21 - 01 - 22 15:19:44 (...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Non si fermano le vendite in Europa con gli indici che peggiorano ancora dopo l'apertura in rosso di Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il ...Si confermano in rosso le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones in parità e Nasdaq -0,9%), mentre la spia rossa dell'inflazione spaventa gli investitori. (ANSA) ...