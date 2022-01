Bonus giardino 2022: di cosa si tratta e come ottenerlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bonus giardino 2022 è stato prorogato fino al 2024: di cosa si tratta, quali lavori comprende e come ottenerlo. Il Bonus giardino è detto anche Bonus verde e consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per vari tipi di interventi nelle aree verdi di edifici o di unità immobiliari. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la durata del Bonus fino al 2024. Scopriamo chi ne ha diritto e quali lavori comprende. Tutto quello che c’è sa sapere sul Bonus giardino (Pixabay)Il Bonus giardino è stato introdotto dalla legge di Bilancio del 2017 e oggi prorogato fino al 2024. I lavori e gli ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 gennaio 2022)è stato prorogato fino al 2024: disi, quali lavori comprende e. Ilè detto ancheverde e consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per vari tipi di interventi nelle aree verdi di edifici o di unità immobiliari. La legge di Bilancioha prorogato la durata delfino al 2024. Scopriamo chi ne ha diritto e quali lavori comprende. Tutto quello che c’è sa sapere sul(Pixabay)Ilè stato introdotto dalla legge di Bilancio del 2017 e oggi prorogato fino al 2024. I lavori e gli ...

Advertising

TrendOnline : Avete un giardino da ripristinare e da far diventare utilizzabile? Avete un terrazzo o un balcone da ristrutturare?… - infoiteconomia : Bonus Giardino: chi ne ha diritto e come ottenerlo - - infoiteconomia : Bonus Giardino 2022: vale anche per i terrazzi, ecco come fare - zazoomblog : Bonus Giardino 2022: vale anche per i terrazzi ecco come fare - #Bonus #Giardino #2022: #anche - infoiteconomia : Bonus giardino 2022: a chi spetta e come funziona l’agevolazione per aree verdi e terrazze -