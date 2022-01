Bologna | Orsolini | «Pronto a rischiare | oggi c’era bisogno di tutti»

Advertising

CalcioNews24 : #VeronaBologna, parla Orsolini prima della gara ??? - DarioPiro83 : Il mio pronostico su Verona Bologna è 2-1 marcatori A. Barák,R. Orsolini #campionatopronostici @pronostici22 - Federossoblu : #VeronaBologna formazioni ufficiali Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso,… - FantaCons : Le formazioni ufficiali di #VeronaBologna #Verona: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Ilic, Laz… - TuttoFanta : ??Formazioni ufficiali #VeronaBologna ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Orsolini

... Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Binks, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey;, Sansone. Allenatore: Mihajlovic. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi) PROBABILI FORMAZIONINAPOLI/ ...All.: Tudor(5 - 3 - 2) : Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, Binks, Theate; Soriano, Dominguez, Svanberg;, Sansone. All.: Mihajlovic Comments commentsDi seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna: HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Casale, Gunter; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; ...Prende il via la ventitreesima giornata del campionato di Serie A con Verona-Bologna. Assenze importanti in attacco per Mihajlovic, senza punte di ruolo dal primo minuto ...