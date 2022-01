Bologna-Inter si gioca. Il Giudice Sportivo: «Al Bologna non può essere imputato nessun addebito» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo Mastandrea non ha deciso il 3-0 a tavolino per Bologna-Inter, che il 6 gennaio non s’è disputata a causa di un provvedimento dell’AUSL di Bologna. Il provvedimento disponeva la quarantena (in misura diversa rispetto alle situazioni vaccinali) per i calciatori di Mihajlovic a causa della situazione di focolaio riscontrata all’Interno del club. Niente trafila di ricorsi, dunque. Bologna-Inter dovrà essere giocata. E al team felsineo non è imposta alcuna sanzione. Il Giudice ha rimesso alla Lega Calcio i provvedimenti organizzativi per la disputa del match. Vale la pena sottolineare che si trattava dell’unico caso in cui il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) IlMastandrea non ha deciso il 3-0 a tavolino per, che il 6 gennaio non s’è disputata a causa di un provvedimento dell’AUSL di. Il provvedimento disponeva la quarantena (in misura diversa rispetto alle situazioni vaccinali) per i calciatori di Mihajlovic a causa della situazione di focolaio riscontrata all’no del club. Niente trafila di ricorsi, dunque.dovràta. E al team felsineo non è imposta alcuna sanzione. Ilha rimesso alla Lega Calcio i provvedimenti organizzativi per la disputa del match. Vale la pena sottolineare che si trattava dell’unico caso in cui il ...

