Bologna-Inter | niente 0-3 a tavolino | va giocata sul campo | la decisione del Giudice Sportivo

(Di venerdì 21 gennaio 2022)sconfitta aandrà. È la pronuncia deldi serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alla gara non disputata lo scorso 6 gennaio dopo che l’Asl aveva messo in quarantena il gruppo squadra rossoblù. Ilriconosce che “nessun addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società bolognese, a fronte di un provvedimento della AUSL (al momento) valido ed efficace, e di tale situazione sembra aver tenuto conto anche la Lega di Serie A che, viste anche le istanze di rinvio dell’incontro Cagliari-formulate in due occasioni dalla medesima società bolognese, ha disposto l’effettuarsi della predetta gara in ...

Passando al calcio giocato, i partenopei vengono dal successo esterno per 0 - 2 contro ile sono terzi in classifica, a quattro lunghezze dalla capolistama con una partita in più, con ...Con Juve einvece ci hanno pressati alti e con le nostre qualità abbiamo mostrato il nostro ... comunicata la lista dei 25 calciatori alla Lega Serie A UFFICIALE ", Correa out salta il ...Niente sconfitta a tavolino: Bologna-Inter andrà giocata. È la pronuncia del giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alla gara non disputata lo scorso 6 gennaio dopo che l’Asl ...Slitta al 31/1 la decisione sulle tre gare non disputate e rimaste sub iudice il 6 gennaio, ossia Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia. La decisione doveva essere comunicata oggi.