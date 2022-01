Bologna-Inter | arriva la decisione del giudice sportivo!

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il rinvio a causa covid, èta ladelsportivo sul match tra. Sulla gara si ipotizzava che potesse terminare per 0-3 in favore dei nerazzurri a causa di un – eventuale – errore di lista per i bolognesi.InzaghiIpotesi non confermata dal, il quale ha optato affinché la gara si giochi, nonostante la data non sia stata ancora decisa. Rinvio a giudizio entro il 31 gennaio per le altre gare non giocate, tra cui Atalanta-Torino, Venezia-Salernitana e Fiorentina-Udinese. Francesco Scanu

TORINO - Nessuna sconfitta a tavolino: Bologna-Inter si deve giocare. Questa la decisione del giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alla gara non disputata lo scorso 6 gennaio dopo che l' Asl aveva messo in quarantena i rossoblù. Bologna-Inter dovrà essere recuperata: nessuna sanzione da parte del giudice sportivo sulla partita non disputata il 6 gennaio. I rossoblù, messi in quarantena dall'Ausl, non si erano presentati al match. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea per la mancata disputa di Bologna-Inter lo scorso 6 gennaio.