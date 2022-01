Bologna, Dominguez in lacrime in panchina: si opererà alla spalla nei prossimi giorni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si ferma Nico Dominguez in casa Bologna nel match contro il Verona al Bentegodi. Il centrocampista ha giocato nonostante un dolore alla spalla nell’ultima partita prima dell’operazione già programmata e annunciata da Sinisa Mihajlovic: ha accusato il problema nel primo tempo, ha stretto i denti per poi abbandonare il campo al 63 e far posto a Vignato. “Dominguez spero giochi domani e poi si opererà: credo che la società prenderà un centrocampista, poi bisogna vedere come sta Schouten“, aveva detto il tecnico in conferenza stampa. Schouten ha recuperato, in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Ma ora Mihajlovic perde un altro titolarissimo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si ferma Nicoin casanel match contro il Verona al Bentegodi. Il centrocampista ha giocato nonostante un dolorespnell’ultima partita prima dell’operazione già programmata e annunciata da Sinisa Mihajlovic: ha accusato il problema nel primo tempo, ha stretto i denti per poi abbandonare il campo al 63 e far posto a Vignato. “spero giochi domani e poi si: credo che la società prenderà un centrocampista, poi bisogna vedere come sta Schouten“, aveva detto il tecnico in conferenza stampa. Schouten ha recuperato, in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Ma ora Mihajlovic perde un altro titolarissimo. SportFace.

