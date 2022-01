Bollette | Divella | Misure Cdm? Valutiamo norma su credito d' imposta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Dobbiamo vedere, è unache è stata appena approvata dal Consiglio dei ministri. Va approfondita e valutata la questione deld'del 20% alle aziende che hanno subito un incremento dei costi dell'energia. Gli oneri di sistema per aziende come la nostra impattano pochissimo, magari di più per le aziende più piccole". Così, con Adnkronos/Labitalia, Francesco, amministratore delegato, insieme al cugino Vincenzo, dell'omonimo Gruppo, tra i principali produttori di pasta in Italia, commenta levarate oggi dal Consiglio dei ministri contro il caro-energia "Noi siamo un'azienda energivora -continua- e questa misura deld'va letta e approfondita, potrebbe essere ...

Adnkronos

Da tempo stiamo trattando l'argomento del caroe dell' aumento del costo del cibo , in ... I rincari non si fermeranno, a dirlo è Vincenzo, del marchio omonimo pugliese. L'...... sia sulledi luce e gas , sia in tavola con un aumento del costo delle materie prime e in particolare della pasta. A lanciare l'allarme è stato uno dei big del settore, Vincenzo, ..."Noi siamo un'azienda energivora -continua Divella- e questa misura del credito d'imposta va letta e approfondita, potrebbe essere d'aiuto, ma ripeto va letta la norma", spiega l'industriale pugliese.Il piatto principe del Made in Italy crescerà del 25%. Dai fornai prezzi più alti del 12,5%. Federdistributori spiega: "Bolla speculativa sul grano". Ogni famiglia spenderà 300 euro in più ...