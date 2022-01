Bollette, 70 miliardi in più. Consumatori e imprese: dal governo solo spiccioli, così non reggiamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Numeri da capogiro. Il caro energia, che colpisce imprese e famiglie, nel 2022 avrà un impatto complessivo tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Sono le cifre stimate dalle associazioni di categorie e dagli industriali. Preoccupati del caro Bollette senza un ulteriore intervento del governo. Caro Bollette, cresceranno di 70 miliardi Nei giorni scorsi, il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina aveva descritto l’escalation dei conti. Nel 2019 il sistema industriale italiano aveva pagato 8 miliardi di euro. Nel 2020 5 miliardi e nel 2021 21 miliardi. “Nel 2022 prevediamo spese per 37 miliardi. È come se avessimo scaricato una finanziaria sul sistema industriale. A parità di produzione. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Numeri da capogiro. Il caro energia, che colpiscee famiglie, nel 2022 avrà un impatto complessivo tra i 60 e i 70di euro. Sono le cifre stimate dalle associazioni di categorie e dagli industriali. Preoccupati del carosenza un ulteriore intervento del. Caro, cresceranno di 70Nei giorni scorsi, il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina aveva descritto l’escalation dei conti. Nel 2019 il sistema industriale italiano aveva pagato 8di euro. Nel 2020 5e nel 2021 21. “Nel 2022 prevediamo spese per 37. È come se avessimo scaricato una finanziaria sul sistema industriale. A parità di produzione. ...

