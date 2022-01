Bill Gates lancia l’allarme | “La prossima pandemia sarà più letale del Covid”

Advertising

Corriere : Bill Gates, la nuova profezia: «Perché la prossima pandemia sarà più letale del Covid» - MediasetTgcom24 : Bill Gates: 'La prossima pandemia sarà più letale del Covid' #billgates - fanpage : Il mondo nel prossimo futuro potrebbe fare i conti con un agente patogeno decisamente più contagioso delle varianti… - RPegna : RT @giuliomeotti: Una sola ong islamica ha ricevuto 64 milioni dall'Unione Europea (anche la Fondazione Bill Gates la finanzia). Cosa hanno… - roby73fox : RT @MediasetTgcom24: Bill Gates: 'La prossima pandemia sarà più letale del Covid' #billgates -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

... o dell'Fmi o della Banca mondiale, abbastanza comunque per suscitare deliri vaccinali in personaggi purtroppo molto potenti comeche poi hanno via via imposto questa visione presso l'......" conclude Garnry, "consideriamo l'accordo come un buon adattamento strategico concluso ad una cifra che non avrà un impatto negativo sui flussi di cassa della compagnia fondata da."Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha messo in guardia su possibili pandemie peggiori del coronavirus e ha invitato i Governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossi ...Nonostante nello strampalato mondo dei complottisti Bill Gates sia uno dei principali bersagli nella disinformazione legata al Coronavirus (Bill Gates è il bersaglio principale delle fake news sul Cor ...