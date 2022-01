Biathlon, individuale femminile Anterselva 2022: vince Braisaz-Bouchet, quinta Wierer (Di venerdì 21 gennaio 2022) I risultati della gara individuale femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. A vincere è la francese Justine Braisaz-Bouchet, che chiude davanti a tutte in 42:20.6, con la connazionale Julia Simon seconda a +51.1 e che paga l’errore nell’ultimo poligono. La svedese Mona Brorsson chiude il podio a +1:37.2, mentre la statunitense Clare Egan (due errori) precede di 2?9 Dorothea Wierer, che con tre errori chiude quinta. Buona la prestazione dell’azzurra nella gara di casa, che l’ha vista in lotta per la prima posizione fino al terzo poligono, quando due errori consecutivi l’hanno costretta a salutare il sogno della vittoria. Un terzo errore all’ultimo errore, ha condannato ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) I risultati della garadi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di. Are è la francese Justine, che chiude davanti a tutte in 42:20.6, con la connazionale Julia Simon seconda a +51.1 e che paga l’errore nell’ultimo poligono. La svedese Mona Brorsson chiude il podio a +1:37.2, mentre la statunitense Clare Egan (due errori) precede di 2?9 Dorothea, che con tre errori chiude. Buona la prestazione dell’azzurra nella gara di casa, che l’ha vista in lotta per la prima posizione fino al terzo poligono, quando due errori consecutivi l’hanno costretta a salutare il sogno della vittoria. Un terzo errore all’ultimo errore, ha condannato ...

sportface2016 : #Biathlon, individuale femminile #Anterselva: doppietta francese con #BraisazBouchet e #Simon, quinta #Wierer - Chiccog17 : No Roeiseland, no sorelle Oeberg e ad approfittarne sono le francesi che con Braisaz e Simon fanno doppietta nell’i… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: l'Individuale di Anterselva è di Justine Braisaz, quinta Dorothea Wierer #biathlon #biathlon #21Gennaio #biathlon… - neveitalia : Biathlon: l'Individuale di Anterselva è di Justine Braisaz, quinta Dorothea Wierer #biathlon #biathlon #21Gennaio… - GiovanniMario12 : RT @RaiSport: ?? #Biathlon ?? #CoppadelMondo 2021/22 Prova Individuale Femminile Segui la diretta dalle 14.05 ? su #RaiSport +HD ?? e in str… -