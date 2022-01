Bezos in rotta su Napoli: tra gli obiettivi i viaggi su Marte (Di venerdì 21 gennaio 2022) Jeff Bezos vuole investire a Napoli, il miliardario americano con Blue Origin ha interessi per i viaggi nello spazio. Si parla oramai da giorni dell’interessamento di Amazon per l’area di Napoli, asset strategici come l’area portuale e quell’aerospazio. Bezos vede in Napoli delle potenzialità e viene confermato anche una futura visita degli uomini vicini a Bezos presso la città partenopea. Si parla con insistenza anche della cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis, anche perché entro il 2024 dovrà risolvere la questione multiproprietà ed attualmente i De Laurentiis possiedono sia il Napoli che il Bari. Bezos a Napoli: le ultime novità In questi giorni si è parlato molto di un ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Jeffvuole investire a, il miliardario americano con Blue Origin ha interessi per inello spazio. Si parla oramai da giorni dell’interessamento di Amazon per l’area di, asset strategici come l’area portuale e quell’aerospazio.vede indelle potenzialità e viene confermato anche una futura visita degli uomini vicini apresso la città partenopea. Si parla con insistenza anche della cessione delda parte di Aurelio De Laurentiis, anche perché entro il 2024 dovrà risolvere la questione multiproprietà ed attualmente i De Laurentiis possiedono sia ilche il Bari.: le ultime novità In questi giorni si è parlato molto di un ...

