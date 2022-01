Bezos a Napoli, interesse per l’aerospazio campano: tutti i dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nei giorni scorsi si è molto discusso della possibilità da parte di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, di investire a Napoli. Nando Santonastaso, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Santonastaso ha analizzato così la vicenda. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Jeff Bezos Amazon “È una bellissima suggestione Bezos al Napoli. Ci sono dei presupposti, un interesse per tutto ciò che riguarda la cultura aereospaziale nella nostra città. Bezos che è interessato a lavorare con la scuola aereospaziale di Napoli è notizia di routine per gli addetti ai lavori, sta facendo da tramite una società che ospita gli inviati della ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nei giorni scorsi si è molto discusso della possibilità da parte di Jeff, fondatore di Amazon, di investire a. Nando Santonastaso, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione “Radio Goal”. Santonastaso ha analizzato così la vicenda. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: JeffAmazon “È una bellissima suggestioneal. Ci sono dei presupposti, unper tutto ciò che riguarda la cultura aereospaziale nella nostra città.che è interessato a lavorare con la scuola aereospaziale diè notizia di routine per gli addetti ai lavori, sta facendo da tramite una società che ospita gli inviati della ...

