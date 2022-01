Berrettini soffre fino al quinto set per battere la rivelazione Alcaraz agli Open d'Australia. Il romano vola agli ottavi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serve la maratona dei 5 set a Matteo Berrettini per imporsi agli Open d'Australia sul muscolare spagnolo Carlos Alcaraz, 18 anni, 31° nella classifica Atp, uno dei pochi avversari... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serve la maratona dei 5 set a Matteoper imporsid'sul muscolare spagnolo Carlos, 18 anni, 31° nella classifica Atp, uno dei pochi avversari...

Bruno79577450 : RT @Alenize82: Vittoria da giocatore non vero… Verissimo! Matteo #Berrettini gioca, picchia, cala, soffre, reagisce, esalta e si (ci) esalt… - MissRitweet : RT @Alenize82: Vittoria da giocatore non vero… Verissimo! Matteo #Berrettini gioca, picchia, cala, soffre, reagisce, esalta e si (ci) esalt… - Alenize82 : Vittoria da giocatore non vero… Verissimo! Matteo #Berrettini gioca, picchia, cala, soffre, reagisce, esalta e si (… - loscornetteros : Si soffre in Australia. Si va al 5° set. #Berrettini - voceditalia : Tennis Australia, Berrettini avanti: “Superati i problemi”. Azzurro soffre con Kozlov. -