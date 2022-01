Berrettini show | oltre quattro ore di gara per piegare Alcaraz e volare agli ottavi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteosi qualifica per glidi finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 25enne tennista ...

Advertising

infoitsport : Australian Open, Berrettini show! Quattro ore di lotta per piegare il baby Alcaraz - sportface2016 : #Berrettini show: vince e ringrazia l'Imodium #AO2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini show

La Gazzetta dello Sport

09.32 Matteosulla Rod Laver Arena di Melbourne! Per il secondo anno di fila, l'azzurro vola agli ottavi di finale degli Australian Open dove affronterà uno tra Sebastian Korda e ...Matteosi qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 25enne tennista romano, ...Serve la maratona dei 5 set a Matteo Berrettini per imporsi agli Open d'Australia sul muscolare spagnolo Carlos Alcaraz, 18 anni, 31° nella classifica Atp, uno dei pochi ...Serve la maratona dei 5 set a Matteo Berrettini per imporsi agli Open d'Australia sul muscolare spagnolo Carlos Alcaraz, 18 anni, 31° nella classifica Atp, uno dei pochi ...