Berrettini piega Alcaraz e va agli ottavi di finale

Leggi su agi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Matteoapprodadidegli Australian Open di tennis, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 della classifica Atp e del tabellone, hato al terzo turno in cinque set lo spagnolo Carlos, n.31 del ranking e del seeding, con il punteggio di 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(10-5), maturato dopo una batta di 4 ore e 10 minuti. Per un posto nei quarti, l'azzurro sfiderà il vincente del match, in corso, tra l'americano Korda e lo spagnolo Carreno-Busta.