Berrettini è tornato Ha battuto in cinque set l’enfant prodige Alcaraz nemico dei barbieri

(Di venerdì 21 gennaio 2022). Al terzo turno degli Australian Open il tennista romano ha disputato un grande incontro contro la più pericolosa delle mine vaganti del torneo: lo spagnoloprobabile futuro numero uno del tennis mondiale.è ancora giovane, ha 18 anni e mezzo.è stato bravo ad approfittare di una iniziale amnesia dello spagnolo, ha vinto il primo ed è scappato nel secondo. Poi, lo spagnolo è salito di livello, ha vinto il terzo e il quarto set. Sembrava più in palla, in più il tennista italiano ha dovuto lottare ogni volta con la sfortuna che questa volta si è presentata sotto forma di caduta con distorsione alla caviglia. Matteo per fortuna si è ripreso. E nel quinto ha mostrato più solidità dell’avversario. Ha vinto al tie-break del quinto con la conclusione a 10. In ...

Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz stanno lottando sulla Rod Laver Arena per la conquista degli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il match è ancora in corso ed è attualmente al quinto set. Una sfida degna di una finalissima! Berrettini e Alcaraz hanno regalato spettacolo puro oggi nei 16esimi di finale degli Australian Open. Una battaglia lunghissima e combattuta, con i due tennisti che hanno mostrato grande determinazione.