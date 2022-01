Berlusconi al Quirinale, Santori (Sardine) critica il centro - sinistra: 'Su Silvio silenzio assordante' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Berlusconi al Quirinale mai. Ma nel centro - sinistra tanti hanno trattato questa auto - candidatura come qualcosa di normale e non di una provocazione Sul Quirinale e Berlusconi c'è 'l'ennesimo ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022)almai. Ma neltanti hanno trattato questa auto - candidatura come qualcosa di normale e non di una provocazione Sulc'è 'l'ennesimo ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - fattoquotidiano : Se Berlusconi andrà al Quirinale, l’Italia avrà non un presidente, ma un padrone della Repubblica [Leggi di Maurizi… - mau_or_ : 'L’eventuale nomina di #Draghi? Sarebbe ufficialmente la fine della democrazia parlamentare e l’inizio di una (non)… - infoitinterno : Quirinale, Forza Italia si riunisce ad Arcore. Domani vertice di centrodestra per la scelta di Berlusconi -