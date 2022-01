Benedettini Norcia | nuovo monastero segno speranza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benedettini Norcia

Agenzia ANSA

La costruzione del nuovo monastero deidi"rappresenta un segno di grande speranza". Lo sottolinea la comunità religiosa guidata da padre Benedetto Nivakoff che dopo i terremoti del 2016, si è trasferita sulla collina di ...... la benedizione della vettura da parte del Priore dei monaci, padre Benedict. Il ...CONTRASTO AL CONTRABBANDO e sarà utilizzata dall'amministrazione comunale per le vie del comune di...(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 GEN - La costruzione del nuovo monastero dei benedettini di Norcia "rappresenta un segno di grande speranza". Lo sottolinea la comunità religiosa guidata da padre Benedet ...I sacerdoti americani tornano in pellegrinaggio al Sacro Speco di Subiaco anche in piena pandemia per ritrovare le radici del monachesimo benedettino. Nella culla della regola ...