Benedetta Rossi operata in ospedale | come sta?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Eccola foodbloggercostretta al ricovero in, foodblogger e conduttrice del programma Fatto in casa da, èta ricoverata ina causa di un problema alla schiena. Prima di entrare in, ha pubblicato un selfie assieme al marito Marco Gentili per rassicurare i suoi fan: “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!”. L’intervento sarebbe avvenuto poco dopo le 8:30 del mattino, quandoha rilasciato un messaggio con scritto”Vado” pubblicato insieme ad un altro post in cui esprimeva la sua ...