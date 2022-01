Benedetta Rossi | la notizia improvvisa dall’Ospedale dopo il delicato intervento a cui si è sottoposta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "E' andata".tranquillizza amici e fan su Instagram al risveglio dall'operazione. La food influencer si èa unalla schiena programmato da tempo, ma non ha mai specificato di che problema si trattasse. "L'è riuscito" ha scritto - accanto a una foto dal letto d'ospedale, con la flebo ancora attaccata alla mano ma il pollice alzato -, tranquillizzando i follower in apprensione da giorni: "Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento". Ancora affaticata,ha voluto subito aggiornare chi la segue sulle sue condizioni di salute e ora, come aveva già anticipato, si prenderà un periodo di pausa per la convalescenza. Accanto a lei il ...

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi

, food blogger marchigiana celebre per il suo format 'Fatto in casa da', è ricoverata in ospedale, dove è stata operata nelle scorse ore per via di un problema alla schiena ...operata, come sta?/ Foto dopo intervento schiena: "Sto bene, ma..." A novembre 2021 la diretta interessata è stata sospesa dal lavoro : 'Per me è stato un abuso da parte loro, io sono ...Momenti di preoccupazione per Benedetta Rossi, operata poche ore fa in ospedale. La foodblogger da giorni condivideva l'ansia per l'intervento e oggi ha aggiornato sulle sue condizioni ...L'avevamo lasciata con qualche preoccupazione con l'annuncio di un intervento alla schiera da subire. Benedetta Rossi è tornata sui social per annunciare ai fan l'esito: "È andata! L'intervento è rius ...