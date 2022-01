Belen Rodriguez e Stefano De Martino | “ il nostro sogno …”

(Di venerdì 21 gennaio 2022)torna a parlare di se e della sua vita privata. Ormai dopo tanti rumors sembra essere certa la fine della storia con Antonino Spinalbese, il papà della sua secondogenita Luna Marì. La notizia di questa ipotetica crisi era arrivata subito dopo la nascita della bambina, ma nessuno dei due pare avesse confermato ne tanto meno smentito la notizia. Adesso però negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.è apparsa insieme aDe, che pare sia andato in aeroporto a prenderla, dopo essere stata in vacanza per qualche giorno insieme alla sua amica del cuore Patrizia. Insomma, queste foto diinsieme ahanno riacceso le speranze di tanti fan della coppia che sperano che i due possano tornare insieme. Ma cosa c’è davvero tra di ...

Gossip su gossip per la famiglia. Dopo i rumors degli ultimi giorni sul presunto riavvicinamento frae Stefano De Martino, ora sembra che l'ex marito dell'argentina si stia riavvicinando anche ala famiglia di lei. Ad esempio, con Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia, con cui ...è tornata al centro del Gossip . Dopo la conferma sull'addio con Antonino Spinalbese , sembra che sia di nuovo vicina all' ex marito Stefano De Martino . Su Instagram, la showgirl ...Belen Rodriguez: le foto con Stefano De Martino. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Taglio nuovo, vita nuova insomma… Una vita nuova che forse strizza l’occhio, come dicevamo, al p ...Belen Rodriguez è ufficialmente tornata single. L'amore fra la splendida showgirl argentina e Antonino Spinalbese è ufficialmente terminata, ma ...