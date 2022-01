Beautiful anticipazioni: Hope scoprirà il tradimento? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Liam e Steffy non si aspettavano di finire a letto insieme e invece, eccoli di nuovo, travolti dalla passione e forse anche dall’alcol. Il mattino dopo si fanno i conti con le decisioni prese e adesso Liam e Steffy, devono capire come comportarsi. Se infatti Steffy ha appena iniziato una relazione con Finn, Liam invece è sposato con Hope che al momento, non ha la minima idea di quanto accaduto. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani, 22 gennaio 2022. Beautiful ci aspetta anche questa settimana al sabato! E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni. Come andranno le cose tra Liam e Steffy dopo che i due hanno passato insieme una notte travolgente? Si pentiranno di quello che hanno fatto? Vediamo nel dettaglio la trama degli episodi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Liam e Steffy non si aspettavano di finire a letto insieme e invece, eccoli di nuovo, travolti dalla passione e forse anche dall’alcol. Il mattino dopo si fanno i conti con le decisioni prese e adesso Liam e Steffy, devono capire come comportarsi. Se infatti Steffy ha appena iniziato una relazione con Finn, Liam invece è sposato conche al momento, non ha la minima idea di quanto accaduto. Cosa succederà? Lo scopriamo con lediper la puntata in onda domani, 22 gennaio 2022.ci aspetta anche questa settimana al sabato! E non potevano quindi mancare le nostre. Come andranno le cose tra Liam e Steffy dopo che i due hanno passato insieme una notte travolgente? Si pentiranno di quello che hanno fatto? Vediamo nel dettaglio la trama degli episodi di ...

