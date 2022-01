Beautiful anticipazioni: Hope avverte Thomas (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le Trame dell’episodio ci rivelano che Thomas deciderà di essere più esplicito con Hope, ma lei frenerà subito le sue avance dichiarandosi innamorata solo di Liam. Hope avverte Thomas di starle alla largaUna nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Thomas chiamerà di nuovo Hope ma la ragazza le ribadirà ancora una volta di essere innamorata solo di Liam. Intanto, Finn fa visita al Forrester e capisce che il ragazzo è nervoso ed agitato. Ma andiamo a vedere i dettagli. Leggi anche L’estetista nota questa riga sull’unghia e chiama la Polizia, ecco il motivo Steffy consiglia a Liam di parlare con Hope Liam dopo aver visto Hope baciare ... Leggi su formatonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le Trame dell’episodio ci rivelano chedeciderà di essere più esplicito con, ma lei frenerà subito le sue avance dichiarandosi innamorata solo di Liam.di starle alla largaUna nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere chechiamerà di nuovoma la ragazza le ribadirà ancora una volta di essere innamorata solo di Liam. Intanto, Finn fa visita al Forrester e capisce che il ragazzo è nervoso ed agitato. Ma andiamo a vedere i dettagli. Leggi anche L’estetista nota questa riga sull’unghia e chiama la Polizia, ecco il motivo Steffy consiglia a Liam di parlare conLiam dopo aver vistobaciare ...

Advertising

ringoringhetto : RT @POPCORNTVit: Beautiful, le anticipazioni del 21 gennaio: le spiegazioni di Hope - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Ridge scopre tutto, reazione violentissima - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2022 - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Steffy spinge Liam da lei - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Puntata 21 gennaio 2022: Thomas respinto! -