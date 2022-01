Basket, Serie A 2021-2022: Milano sfida Treviso per cancellare il ko di Pesaro, Virtus Bologna affronta Brindisi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ritorna in campo la Serie A di Basket per la diciassettesima e seconda giornata del girone di ritorno (la prima è stata rinviata in blocco al 13 aprile). Per il momento l’unica partita che non si disputerà è quella tra Reggio Emilia e Varese a causa di un focolaio COVID nella squadra emiliana (che non scenderà in campo nemmeno mercoledì 26 gennaio per la sfida di FIBA Europe Cup contro il Crailsheim). Andiamo a scoprire cosa ci riserva questa domenica 23 gennaio di grande Basket nazionale. Ad aprire il programma di questo turno – dove non sono previsti anticipi domani sera – sarà proprio la capolista Olimpia Milano, che affronterà alle 17:00 al Palaverde di Villorba la Nutribullet Treviso. I meneghini vogliono rialzare la testa dopo il ko subito domenica nel lunch-match contro la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ritorna in campo laA diper la diciassettesima e seconda giornata del girone di ritorno (la prima è stata rinviata in blocco al 13 aprile). Per il momento l’unica partita che non si disputerà è quella tra Reggio Emilia e Varese a causa di un focolaio COVID nella squadra emiliana (che non scenderà in campo nemmeno mercoledì 26 gennaio per ladi FIBA Europe Cup contro il Crailsheim). Andiamo a scoprire cosa ci riserva questa domenica 23 gennaio di grandenazionale. Ad aprire il programma di questo turno – dove non sono previsti anticipi domani sera – sarà proprio la capolista Olimpia, che affronterà alle 17:00 al Palaverde di Villorba la Nutribullet. I meneghini vogliono rialzare la testa dopo il ko subito domenica nel lunch-match contro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Cividale riparte contro il Bologna basket 2016 Domani, alle 18.30, la Ueb Gesteco Cividale giocherà a San Lazzaro di Sàvena contro Bologna basket 2016 nella prima di ritorno del girone B di serie B: arbitri Samuele Riggio di Siderno (Reggio Calabria) e Matteo Migliaccio di Catanzaro. "Rispetto a un girone fa entrambe le squadre sono ...

Basket Wheelchair, in serie B nuovo rinvio causa Covid per il Riviera Rimini ...nel torneo salentino e torna nel cassetto il sogno di disputare il campionato Nazionale di serie B ... ora Riviera Basket Wheelchair Rimini punta il mirino al recupero della seconda giornata del 29 ...

Basket, Serie A: Italiani all'estero, crescere fuori dalla comfort zone Eurosport IT Basket, Serie A 2021-2022: Milano sfida Treviso per cancellare il ko di Pesaro, Virtus Bologna affronta Brindisi Ritorna in campo la Serie A di basket per la diciassettesima e seconda giornata del girone di ritorno (la prima è stata rinviata in blocco al 13 aprile). Per il momento l’unica partita che non si disp ...

Trento, Lele Molin avvisa i suoi ragazzi L'Aquila Trento è pronta ad affrontare tre partite di fila in casa nei prossimi giorni fra campionato ed EuroCup. Si parte dal match di Serie A contro Napoli di domenica alle 18:30. Coach Lele Molin h ...

