Basket | Nba Phoenix supera Dallas | altro ko per Golden State

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Quinta affermazione di fila per i Suns, Knicks al tappeto con i Pelicans NEW YORK (STATI UNITI) - Quinta affermazione di fila per Phoenix nella notte italiana della regular - season dell'. I Suns espugnano il parquet dell'American Airlines Center di Dallas, superando i Mavericks per 109 - 101. Di fronte ai quasi 20mila spettatori che hanno affollato l'impianto texano, finisce in ...Solamente tre i match validi per la regular season della2021/2022 andati in scena nella notte. Non passa inosservata la sconfitta dei Golden State Warriors , battuti tra le mura amiche dagli Indiana Pacers . Tredicesima sconfitta stagionale per Curry e ...I Suns piegano nel finale i Mavs, 28 punti per Booker e Doncic. Warriors battuti dai Pacers, i Pelicans si impongono in casa dei Knicks ...NBA - Inarrestabili i Phoenix Suns di Booker e Chris Paul: Dallas ci mette impegno ma finisce KO 109-101. Stesso destino per i Knicks, che si devono arrendere a ...