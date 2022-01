Bari | Mallamo | “Felici di tornare in campo Catania? Siamo pronti | il gol…”

Advertising

CalcioWebPuglia : Bari, Mallamo: 'Con Scavone rispetto e sana competizione. Mi manca il gol' - Telebari : SSC Bari, Mallamo: 'Mi manca solo il gol per il salto di qualità. A Bari sto bene, mi piacerebbe restare' - #Bari… - tuttoatalanta : Asse Bergamo-Bari, il Ds Polito punta al rinnovo del talento atalantino Mallamo -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Mallamo

- Potenza 2 - 0: pagelle e tabellino(4 - 3 - 1 - 2): Frattali 6; Pucino 6, Celiento 6, Gigliotti 6, Ricci 6,5; Scavone 5,5, Maita 6,5, D'Errico 7 (88' Belli sv); Botta 6,5 (80'sv),...Per il, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4 - 3 - 1 - 2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta;, Maita, D'Errico; ...Le parole di Alessandro Mallamo, centrocampista del Bari, in vista del primo impegno del 2022 contro il Catania ...Intervenuto ai micirofoni di RadioBari, il centrocampista del Bari Alessandro Mallamo ha commentato il ritorno imminente in campo: "Non vedevamo l'ora che potesse ricominciare ...