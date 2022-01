Barcellona | Oscar conferma i contatti | «Stiamo parlando | si può fare a giugno»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il centrocampistahato le voci di un interessamento delnei suoi confronti, centrocampista brasiliano dello Shanghai Port, in una intervista a TNT Sport Brasil hato le voci che vorrebbero ilinteressato a lui. LE PAROLE – «I club stanno discutendo. L’interesse c’è e ci sono stati. Il Barça però sta attraversando momenti difficili, ci sono problemi a registrare i giocatori a causa del tetto salariale. Devo parlare anche con il mio club, forse si puòa fine stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

