Barcellona | le condizioni dell’infortunio di Ansu Fati | il comunicato

(Di venerdì 21 gennaio 2022)ufficiale del, che riporta gli ultimi aggiornamenti in merito all’infortunio che ha colpitodelsulledi. Ecco come sta il numero dieci blaugrana.– «I test effettuati venerdì sul giocatore della prima squadrahanno confermato un infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale del ginocchio della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà deciso il trattamento da effettuare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

