Barça, Napoli ultima spiaggia. Il Mundo: «Il club vive di illusioni, gli resta solo l’Europa League» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Barcellona è fuori anche dalla Coppa del re. Ma non è solo uscito, per El Pais è stato “divorato al San Mamés dal Athletic Bilbao”. E’ stato “travolto”. Per il quotidiano catalano Sport, la squadra di Xavi “porta al pianto”. Ma l’analisi impietosa è quella del Mundo Deportivo, e dice molto della stagione assurda che sta vivendo il prossimo avversario del Napoli in Europa League: “Il Barça è peggiorato, anziché migliorare. La differenza tra il campo e i discorsi che si fanno fuori è molto evidente. Ha detto addio alla Champions League nella fase a gironi. È caduto dal trono della Liga e non può lottare per il titolo. Ha perso in Supercoppa contro il Real Madrid ma tutti ci hanno venduto la storia della sconfitta orgogliosa, con dignità. Ora è crollato a San Mamés in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Barcellona è fuori anche dalla Coppa del re. Ma non èuscito, per El Pais è stato “divorato al San Mamés dal Athletic Bilbao”. E’ stato “travolto”. Per il quotidiano catalano Sport, la squadra di Xavi “porta al pianto”. Ma l’analisi impietosa è quella delDeportivo, e dice molto della stagione assurda che stando il prossimo avversario delin Europa: “Ilè peggiorato, anziché migliorare. La differenza tra il campo e i discorsi che si fanno fuori è molto evidente. Ha detto addio alla Championsnella fase a gironi. È caduto dal trono della Liga e non può lottare per il titolo. Ha perso in Supercoppa contro il Real Madrid ma tutti ci hanno venduto la storia della sconfitta orgogliosa, con dignità. Ora è crollato a San Mamés in ...

