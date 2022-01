Barbara Berlusconi presenta il piccolo Ettore: le prime foto su Instagram (Di venerdì 21 gennaio 2022) A due mesi dalla nascita, Barbara Berlusconi ha deciso di presentare al mondo il piccolo Ettore, figlio nato dall’amore con il compagno Lorenzo Guerrieri. Per la terzogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario si tratta del quinto, dopo altri quattro maschietti, e oggi è più felice che mai. Due selfie su Instagram tanto semplici quanto dolcissimi, per il debutto social di questo scricciolo circondato dall’affetto della famiglia e di una mamma super. Le prime dolcissime foto di Ettore Finora avevamo provato a immaginare l’immensa gioia di Barbara Berlusconi per l’arrivo di Ettore, ma le foto che ha deciso di condividere con i follower di ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022) A due mesi dalla nascita,ha deciso dire al mondo il, figlio nato dall’amore con il compagno Lorenzo Guerrieri. Per la terzogenita di Silvioe Veronica Lario si tratta del quinto, dopo altri quattro maschietti, e oggi è più felice che mai. Due selfie sutanto semplici quanto dolcissimi, per il debutto social di questo scricciolo circondato dall’affetto della famiglia e di una mamma super. LedolcissimediFinora avevamo provato a immaginare l’immensa gioia diper l’arrivo di, ma leche ha deciso di condividere con i follower di ...

