Bando manutenzione verde, l'opposizione chiede la sospensione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – È firmata da tutti i consiglieri comunali dell'opposizione la richiesta di sospensione della gara d'appalto per l'affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino e del verde pubblico, la gara bandita due giorni fa per affidare i servizi fermi da quando l'inchiesta giudiziaria sulle cooperative sociali ha bloccato la manutenzione, ma anche i dipendenti delle cooperative. Ed una delle motivazioni che spinge l'opposizione a chiedere di fermare la gara riguarda proprio la clausola sociale. Secondo la minoranza il nuovo Bando non tutela con la clausola sociale l'inserimento lavorativo dei dipendenti che da tre mesi presidiano i portici di palazzo di città ed erano insorti proprio ...

