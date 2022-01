Banche e geopolitica | salvagente emiratino per Erdogan

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Potrebbe assumere un ruolo significativo per le finanze turche l’accordo tra la Banca Centrale turca e la controparte azera, per uno scambio di valuta da 1 miliardo di euro. La Turchia ha recentemente stipulato diversi accordi di swap per rafforzare le sue riserve di valuta, l’ultimo in ordine di tempo è stato siglato mercoledì scorso con gli Emirati Arabi Uniti (Uae). L’incontro vis a vis Bin Zayed-del novembre scorso non è stato banale e ribadisce il ruolo degli Emirati che puntano a fare da perno nello scacchiere mediorientale. SI FIRMA La Banca centrale della Repubblica di Turchia (Cbrt) ha già siglato accordi per un valore nominale di 18 miliardi di dirham degli Emirati Arabi Uniti e 4,7 miliardi di dollari con la sua controparte degli Emirati. L’istituto nazionale ha inoltre in piedi altri accordi di swap con Cina, Qatar e Corea del Sud per un valore di ...