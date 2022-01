Bancaria perde il lavoro per le foto hot e un film porno | «Io discriminata Sfido i falsi moralismi»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Licenziata per giusta causa dalla banca di cui era dipendente da 17 anni: prima una lettera di ammonimento, poi quella di licenziamento. Così una quarantenne piemontese – ma siracusana d’adozione – ha perso il, sostenendo che la causa del licenziamento è da collegare al suo hobby a luci rosse: la donna, all’anagrafe Benedetta D’Anna ma dal nome d’arte Benny Green, da qualche tempo posta infattiosé sui social, e dopo essere stata sospesa dalha anche girato un. «Sono sempre stata– afferma nel rendere noto il provvedimento che le è stato notificato dall’istituto di credito e annunciando ricorso – io ho sempre posato come modella, e dal settembre 2020 mi sono iscritta ad una piattaforma privata dove inserisco dei contenuti più espliciti. Poi ...

Dopo la sospensione, come detto, ha anche girato un film porno dal titolo 'La bancaria di Siracusa'. L'istituto di credito le contesta 'l'assenza ingiustificata dal servizio omettendo di avvertire ...