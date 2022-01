Bancaria di Siracusa licenziata per un video porno | “Mi hanno discriminata”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 21 gennaio 2022)per aver pubblicato une delle foto hot. Benedetta D’Anna è, anzi era, una dipendente di una banca a. Piemontese di circa 40 anni e con circa 17 anni di lavoro alle spalle nell’istituto di credito siciliano, la donna ha ricevuto prima una lettera di ammonimento e poi di licenziamento per giusta causa. Il provvedimento sarebbe arrivato dopo la sua decisione di pubblicare in Rete delle foto e un film osé, intitolato “Ladi”. “L’istituto di credito mi ha sempre ostacolato e osteggiato in questi anni – racconta Benedetta all’Ansa -. Sono sempre stata. Un atteggiamento vessatorio. Io ho sempre posato come modella, e dal settembre 2020 mi sono iscritta ad una piattaforma privata dove inserisco dei contenuti più ...