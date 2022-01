Baby squillo | l' inchiesta di Olbia diventa un giallo | il ventenne indagato trovato morto a Firenze

Advertising

Gallura Oggi

È morto in un hotel di Firenze il 17 gennaio Eduard Mihai , il 20enne di origine romena che viveva a Olbia, arrestato in ottobre con la fidanzata 18enne per favoreggiamento , sfruttamento e induzione ...... hanno tentato di rubargli la medaglia d'oro Anziano scomparso, appello dei familiari: l'ultimo avvistamento a Santa Teresa Giro diad Olbia, muore di overdose uno degli indagati Nel ...È morto in un hotel di Firenze il 17 gennaio Eduard Mihai, il 20enne di origine romena che viveva a Olbia, arrestato in ottobre con la fidanzata 18enne per ...Svolto l’incidente probatorio per tutelare la minore. Chiesti i domiciliari per la coppia arrestata e in carcere a Firenze ...