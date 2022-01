Avvocatesse influencer di Torino segnalate all’Ordine | le camere penali internazionali le difendono

Advertising

infoitcultura : Come in un legal show, ma le due avvocatesse influencer finiscono sotto la lente dell’ordine - il_bartender : @dottorbarbieri Da Ulpiano alle 'avvocatesse influencer' - Vathek1984 : @dottorbarbieri In quale articolo del Codice Deontologico sono disciplinate le 'avvocatesse influencer'? Eheh - gaypressit : Alessandra Demichelis e Federica Cau, avvocatesse-influencer, dovranno dare spiegazioni a Ordine degli avvocati… - ilregginoit : Alessandra Demichelis e Federica Cau dovranno dare spiegazioni circa il loro comportamento -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocatesse influencer

... proprio nelle ultime ore sui social le duehanno provato a mostrare la loro preferenza per il lavoro da avvocato rispetto alla vita da, perennemente in mostra sui social. Gli ...Si dividono le strade, almeno sui social, di Federica Cau e Alessandra Demichelis le duedi Torino che su Instagram avevano lanciato la loro pagina DC LegalShow , una sorta di Sex and the city in salsa legale , che ha conquistato in pochi giorni oltre 8mila ..."Tutta la mia stima verso l'avvocato Francini — scrive un legale su Facebook — che ha saputo prendere le distanze dalle sue due colleghe di studio dall'inqualificabile condotta" (Ansa) Le foto son ...A due avvocatesse di Torino è bastata una pagina su Instagram, arricchita subito con foto e video glamour, per mettere in subbuglio il ...