Austria, Parlamento approva obbligo vaccinale per adulti. Primo Paese Ue (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Parlamento Austriaco ha approvato l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutta la popolazione adulta, compresi i residenti, con 137 voti favorevoli e 33 contrari. Sono previste delle esenzioni per le donne in gravidanza, persone impossibilitate a vaccinarsi per motivi medici o guarite dal coronavirus da non più di sei mesi. Attualmente il tasso di vaccinazione Austriaco è fra i più bassi dell'Ue: solo il 71,8% della popolazione ha completato il percorso vaccinale.Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, aveva presentato il disegno di legge – sostenuto anche dai Social democratici all’opposizione – definendo il vaccino come un atto di solidarietà: “Si tratta di un grande e, per la prima volta, duraturo passo” nella lotta alla pandemia. “Questo è il modo in cui possiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilco hato l'di vaccinazione anti-Covid per tutta la popolazione adulta, compresi i residenti, con 137 voti favorevoli e 33 contrari. Sono previste delle esenzioni per le donne in gravidanza, persone impossibilitate a vaccinarsi per motivi medici o guarite dal coronavirus da non più di sei mesi. Attualmente il tasso di vaccinazioneco è fra i più bassi dell'Ue: solo il 71,8% della popolazione ha completato il percorso.Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, aveva presentato il disegno di legge – sostenuto anche dai Social democratici all’opposizione – definendo il vaccino come un atto di solidarietà: “Si tratta di un grande e, per la prima volta, duraturo passo” nella lotta alla pandemia. “Questo è il modo in cui possiamo ...

Advertising

TgLa7 : L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in a… - fanpage : L'Austria diventa ufficialmente il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid per i tutt… - RaiNews : Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire… - dang3rouskid : RT @RaiNews: Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire dal 1 febbr… - arual812 : RT @TgLa7: L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in aula https://t… -