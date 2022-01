Austria, l’obbligo vaccinale è legge (e il governo “premia” con le lotterie chi si convince) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – L’Austria aveva già ampiamente annunciato l’obbligo vaccinale contro il Covid. Ed era stata comunicata anche il mese di decorrenza, ovvero il febbraio 2022. Come riporta l’Adnkronos, il parlamento di Vienna ha ieri approvato definitivamente la norma. Austria e obbligo vaccinale Dunque il Parlamento in Austria approva pienamente l’obbligo vaccinale. E lo fa con una larghissima maggioranza. Il ministro della Salute Wolfgang Mückstein, che aveva anche presentato la proposta di legge, ha definito il vaccino “un atto di solidarietà”. Sostenuto dai social democratici, è andato avanti, come gran parte dell’assemblea di Vienna. Il governo di Vienna ha inoltro prorogato il lockdown per i non vaccinati di altri 10 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – L’aveva già ampiamente annunciatocontro il Covid. Ed era stata comunicata anche il mese di decorrenza, ovvero il febbraio 2022. Come riporta l’Adnkronos, il parlamento di Vienna ha ieri approvato definitivamente la norma.e obbligoDunque il Parlamento inapprova pienamente. E lo fa con una larghissima maggioranza. Il ministro della Salute Wolfgang Mückstein, che aveva anche presentato la proposta di, ha definito il vaccino “un atto di solidarietà”. Sostenuto dai social democratici, è andato avanti, come gran parte dell’assemblea di Vienna. Ildi Vienna ha inoltro prorogato il lockdown per i non vaccinati di altri 10 ...

