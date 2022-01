Austria approva l’obbligo di vaccino anti-Covid (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Austria approva l’obbligo di vaccino contro il coronavirus. È il primo paese europeo ad approvare tale misura. Le vaccinazioni obbligatorie contro il Covid rimangono rare in tutto il mondo. Sono state introdotte in Ecuador, Tagikistan, Turkmenistan, Indonesia e Micronesia. In Italia è stato introdotto l’obbligo per gli over 50. Austria approva l’obbligo di vaccino contro Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’dicontro il coronavirus. È il primo paese europeo adre tale misura. Le vaccinazioni obbligatorie contro ilrimangono rare in tutto il mondo. Sono state introdotte in Ecuador, Tagikistan, Turkmenistan, Indonesia e Micronesia. In Italia è stato introdottoper gli over 50.dicontro

