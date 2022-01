Aus Open | super Berrettini batte Alcaraz al tie-break | si ferma Sonego

Leggi su federtennis

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A Melbourne nella quinta giornata - riservata al terzo turno della parte alta del tabellone - Matteo, settimo favorito del seeding,a in cinque set il Nex Gen spagnolo, 31esima testa di serie: Lorenzo, 25esima testa di serie, cede in quattro set al serbo Kecmanovic. Sabato toccherà invece al terzo azzurro in corsa, Sinner, undicesima testa di serie, opposto al qualificato giapponese Daniel