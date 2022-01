Auriemma: “Spalletti blocca l’arrivo del nuovo terzino” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Auriemma svela un retroscena di mercato In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, il quale ha svelato un retroscena … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 gennaio 2022)svela un retroscena di mercato In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Raffaele, il quale ha svelato un retroscena … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ruotebucate : @_softPizza_ no no, ho scritto “se confermato ciò” così o insulto auriemma o insulto spalletti, situazione win to win - MondoNapoli : Auriemma: 'Tagliafico? L'affare è sospeso perchè Spalletti ha bloccato tutto: il motivo' - - tuttonapoli : Auriemma svela: 'Per Spalletti il terzino non serve, bloccata trattativa per Tagliafico!' - Ftbnews24 : ?? #Napoli, senti Auriemma: “Criscito vorrebbe chiudere la carriera a Napoli” #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… - Pask83307601 : @ruotebucate L'ha scritto Auriemma, quindi è sicuro che Spalletti stia spingendo per il terzino -