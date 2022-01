“Attenta a Delia”. Al GF Vip scoppia il caso. Manila Nazzaro avvisata: “Abbiamo visto cosa sta facendo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha rotto alcuni equilibri che si erano creati nella Casa. In particolare sono entrate in conflitto Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, tre grandi protagoniste di questa edizione che hanno stretto un rapporto intenso. Durante la puntata di lunedì 17 gennaio, Soleil Sorge ha mostrato un certo disappunto nei confronti di Manila Nazzaro, dopo che l’ex Miss Italia ha accolto in maniera amichevole la “rivale” e nuova concorrente, Delia Duran. “Capisco la vicinanza a Delia ma anche un po’ meno. Gli sta dando più attenzioni anche del resto della casa”, ha detto Soleil Sorge in confessionale. Quella che sembrava una forte amicizia ora sembra sfaldarsi. Manila Nazzaro è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ingresso diDuran al Grande Fratello Vip ha rotto alcuni equilibri che si erano creati nella Casa. In particolare sono entrate in conflitto, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, tre grandi protagoniste di questa edizione che hanno stretto un rapporto intenso. Durante la puntata di lunedì 17 gennaio, Soleil Sorge ha mostrato un certo disappunto nei confronti di, dopo che l’ex Miss Italia ha accolto in maniera amichevole la “rivale” e nuova concorrente,Duran. “Capisco la vicinanza ama anche un po’ meno. Gli sta dando più attenzioni anche del resto della casa”, ha detto Soleil Sorge in confessionale. Quella che sembrava una forte amicizia ora sembra sfaldarsi.è stata ...

