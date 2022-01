(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’cercherà di riprendersi dalle sconfitte consecutive quando riprenderà la sua campagna di Liga in casa delsabato 22 gennaio. La squadra di Diego Simeone è attualmente quarta in classifica, con 33 punti in 20 partite, mentre iloccupa la nona posizione, avendo raccolto 29 punti nelle prime 21 partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?L’arriva alla gara di questo fine settimana reduce da sconfitte consecutive, avendo perso 2-1 contro l’Athletic Bilbao in semifinale di Supercoppa ...

Advertising

LUDfemenino : 77'| 2-3 | ¡Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gioooooooooooooooooooooooo! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… - periodicodaily : Atletico Madrid vs Valencia: pronostico e possibili formazioni #22gennaio #laliga - soraiaserrao : RT @LUDfemenino: 77'| 2-3 | ¡Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gioooooooooooooooooooooooo! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… - massidanu : @chiaramazzolenl Si Gioca nell'atletico di Madrid, vuole tornare in Inghilterra - vincenzocerta : @ilciccio67 @girpelliano Finalmente ci credi pure tu ???????? io ho iniziato acrederci da settembre quando rifiutò atle… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

... è quel Carlo Ancelotti che a Napoli l'ha portato e che ora è sulla panchina del Real. Ma Fabian è ben visto anche dal Barcellona, sempre in cerca di piedi buoni, e dall'che lo voleva ...Ma è vero che a Salerno potrebbe arrivare Diego Costa, ex bomber die Chelsea e attualmente svincolato? ""Dobbiamo parlarne con Sabatini, lui sta cercando di imbastire la squadra con ...L'Atletico Madrid si muove concretamente per Reinildo Mandava. Secondo la stampa transalpina, il club spagnolo avrebbe già presentato la prima offerta ...In onda anche Zona Serie A e Zona Gol con i pre-partita dei match che si giocano in contemporanea, le interviste, i collegamenti live dai campi e le analisi. Tutti i dettagli ...