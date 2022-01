Atletica: tentativo di rapina in casa di Filippo Tortu, nel mirino la medaglia d’oro olimpica (Di venerdì 21 gennaio 2022) tentativo di rapina in casa dell’oro olimpico nella staffetta 4×100 di Atletica leggere Filippo Tortu. Nel mirino dei ladri, appunto, la medaglia vinta a Tokyo 2020 dal velocista azzurro. Lo ha reso noto lo stesso Tortu, con un post su Instagram: “Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo… Non ho parole”. Nei giorni scorsi, il 23enne azzurro, in un’intervista al Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista spiegando che, per timore dei furti, avesse messo al sicuro la medaglia: “Per ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022)diindell’oro olimpico nella staffetta 4×100 dileggere. Neldei ladri, appunto, lavinta a Tokyo 2020 dal velocista azzurro. Lo ha reso noto lo stesso, con un post su Instagram: “Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato inmia, probabilmente per rubarmi ladi Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo… Non ho parole”. Nei giorni scorsi, il 23enne azzurro, in un’intervista al Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista spiegando che, per timore dei furti, avesse messo al sicuro la: “Per ...

