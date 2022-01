Atletica, il ritorno di Iapichino e non solo: gli azzurri impegnati nel weekend (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovo weekend ricco di impegni per gli azzurri dell’Atletica. C’è tanta attesa e fermento per il ritorno alle gare di Larissa Iapichino, dopo l’infortunio rimediato lo scorso fine giugno a Rovereto, che l’aveva costretta a saltare l’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo. La saltatrice in lungo torna ad Ancona, dopo lo scorso anno aveva stupito con il record mondiale under 20 di 6,91 metri che le aveva permesso di eguagliare la prestazione di mamma Fiona May. Appuntamento alle ore 16:30 di sabato 22 gennaio. Nella stessa gara, presenti, tra le altre, Elisa Naldi, Veronica Crida e Carol Zangobbo. Ancona sarà anche teatro di numerose altre gare, sempre tra sabato e domenica: di scena gli sprint al maschile e al femminile; i 1500 metri con i finalisti europei Joao Bussotti e Mohad Abdikadar, oltre a ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovoricco di impegni per glidell’. C’è tanta attesa e fermento per ilalle gare di Larissa, dopo l’infortunio rimediato lo scorso fine giugno a Rovereto, che l’aveva costretta a saltare l’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo. La saltatrice in lungo torna ad Ancona, dopo lo scorso anno aveva stupito con il record mondiale under 20 di 6,91 metri che le aveva permesso di eguagliare la prestazione di mamma Fiona May. Appuntamento alle ore 16:30 di sabato 22 gennaio. Nella stessa gara, presenti, tra le altre, Elisa Naldi, Veronica Crida e Carol Zangobbo. Ancona sarà anche teatro di numerose altre gare, sempre tra sabato e domenica: di scena gli sprint al maschile e al femminile; i 1500 metri con i finalisti europei Joao Bussotti e Mohad Abdikadar, oltre a ...

