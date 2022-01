Atalanta-Torino, oggi la sentenza ufficiale: possibile 3-0 a tavolino? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo due settimane di attesa, oggi si scoprirà il futuro di Atalanta-Torino: partita rinviata causa il blocco dell’ASL di Torino nei confronti dei granata (vista la presenza di positivi nel gruppo squadra). Come riportato da Tuttosport, nonostante gli avvocati spingano per il rinvio della gara, dall’altra parte l’Atalanta spinge per il 3-0 a tavolino con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Cagliari, Coppa Italia Sampdoria-Torino: probabili formazioni, quote e pronostico Torino, Juric su Pjaca: “Mi aspetto tanto da lui. Sta tornando un giocatore…” Zapata è sempre più vicino all’Inter: ora c’è da ragionare sulla ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo due settimane di attesa,si scoprirà il futuro di: partita rinviata causa il blocco dell’ASL dinei confronti dei granata (vista la presenza di positivi nel gruppo squadra). Come riportato da Tuttosport, nonostante gli avvocati spingano per il rinvio della gara, dall’altra parte l’spinge per il 3-0 acon L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni-Cagliari, Coppa Italia Sampdoria-: probabili formazioni, quote e pronostico, Juric su Pjaca: “Mi aspetto tanto da lui. Sta tornando un giocatore…” Zapata è sempre più vicino all’Inter: ora c’è da ragionare sulla ...

