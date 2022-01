Asse Barumini-Napoli nel segno dell’archeologia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un ponte tra, Sardegna centro sud, celebre per il villaggio nuragico sito Unesco, e. Unnel, cultura, divulgazione scientifica. E’ stato siglato un accordo tra Fondazionesistema Cultura e Museo Archeologico Nazionale di(Mann) per dar vita a nuove iniziative di promozione dei due territori, ricchi di storia. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal presidente della Fondazione, Emanuele Lilliu, e dal direttore del Mann, Paolo Giulierini. “Un accordo triennale che punta a realizzare progetti scientifici a scopo divulgativo nel campo della ricerca archeologica“, spiega Lilliu. Saranno messe in campo sinergie per l’allestimento di percorsi espositivi, ...