Arrivano i ristori ma contro il caro energia e la crisi serve molto altro

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sostegni ter che contiene misure per aiutare i settori colpiti dalle nuove restrizioni messe in campo dal governo per fronteggiare la variante Omicron e per contrastare ilbollette. Sono dunque stati stanziati 1,6 miliardi di euro per aiutare le attività che sono in difficoltà in questa quarta ondata e 1,2 miliardi per contrastare il rinenergetico. Misure che dunque prendono in considerazione le discoteche, le sale da ballo, il mondo del turismo, del commercio al dettaglio, della cultura, dello sport, della moda e del tessile. Grande escluso l’automotive: "Dispiace che non sia stata accolta la nostra proposta di sostegno all'automotive per mancanza delle necessarie risorse. Ho chiesto che la misura sia approvata il prima possibile". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, ...