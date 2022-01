App MY2022, la Cina: «Problemi cybersicurezza risolti» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un’app che i partecipanti all’Olimpiade invernale di Pechino devono utilizzare è stata ‘messa a punto’, ha spiegato un funzionario cinese, dopo che un gruppo di ricercatori di sicurezza informatica avevano affermato di aver trovato un difetto “semplice ma devastante” che avrebbe potuto consentire la fuga di dati. Si chiama app MY2022. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> MY2022, l’app delle Olimpiadi invernali di Pechino tra fughe dati e ansia da monitoraggio del governo cinese I Giochi del prossimo mese si terranno in una bolla che separa i partecipanti dal resto della popolazione come parte della rigida politica cinese zero-Covid. I partecipanti – atleti provenienti dall’estero, dirigenti, delegati, media, e l’ ‘esercito’ di volontari e funzionari locali – devono scaricare un’app di monitoraggio della salute chiamata app ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un’app che i partecipanti all’Olimpiade invernale di Pechino devono utilizzare è stata ‘messa a punto’, ha spiegato un funzionario cinese, dopo che un gruppo di ricercatori di sicurezza informatica avevano affermato di aver trovato un difetto “semplice ma devastante” che avrebbe potuto consentire la fuga di dati. Si chiama app. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –>, l’app delle Olimpiadi invernali di Pechino tra fughe dati e ansia da monitoraggio del governo cinese I Giochi del prossimo mese si terranno in una bolla che separa i partecipanti dal resto della popolazione come parte della rigida politica cinese zero-Covid. I partecipanti – atleti provenienti dall’estero, dirigenti, delegati, media, e l’ ‘esercito’ di volontari e funzionari locali – devono scaricare un’app di monitoraggio della salute chiamata app ...

Advertising

giornalettismo : 'Se esistevano falle di sicurezza nelle versioni precedenti dell'app #MY2022, ora sono state corrette'. Lo ha detto… - lucalfier : Mi chiedo se gli #azzurri che parteciperanno a #Beijing2022 siano al corrente dei rischi derivanti dall'uso dell'ap… - Informa_re : RT @GoldinLucrezia: Oggi su @ilmanifesto My house. My rules. My data. L’app obbligatoria per le Olimpiadi di Pechino “My2022” presenta gra… - LorenzoLamperti : RT @GoldinLucrezia: Oggi su @ilmanifesto My house. My rules. My data. L’app obbligatoria per le Olimpiadi di Pechino “My2022” presenta gra… - GoldinLucrezia : Oggi su @ilmanifesto My house. My rules. My data. L’app obbligatoria per le Olimpiadi di Pechino “My2022” presenta… -